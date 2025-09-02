Emilio Fede, giornalista e volto storico della tv, ricoverato in condizioni critiche

Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano, è ricoverato in condizioni critiche presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano). Con lui sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva. Fede, 94 anni, si trova in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un'altra struttura. "Papà è in condizioni critiche, purtroppo", ha confermato la figlia Sveva al Corriere della Sera. "Continua a lottare come un leone. È un guerriero", ha aggiunto.