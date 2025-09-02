Emilio Fede, giornalista e volto storico della tv, ricoverato in condizioni critiche

L'ex direttore del Tg4 è ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano). Con lui sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva
Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano, è ricoverato in condizioni critiche presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano). Con lui sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva. Fede, 94 anni, si trova in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un'altra struttura. "Papà è in condizioni critiche, purtroppo", ha confermato la figlia Sveva al Corriere della Sera. "Continua a lottare come un leone. È un guerriero", ha aggiunto.
Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Emilo Fede è stato protagonista di una lunga carriera nei media italiani. Negli anni Ottanta ha diretto il Tg1, nel 1991 ha fondato Studio Aperto e l'anno successivo ha assunto la guida del Tg4, che ha diretto per vent’anni, fino al 2012.
