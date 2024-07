Addio a Doug Sheehan, volto di "General Hospital" negli anni '80

Tra il 1988 e il 1989, Doug Sheenhan vestì i panni del reporter Ben Gibson in 115 episodi di California, soap opera CBS nata come spin-off della celebre Dallas. Negli anni '90, Sheehan interpretò il padre di Cher Horowitz nell'adattamento di Clueless. Quindi recitò ancora una volta come padre: stavolta fu quello di Sabrina Spellman in Sabrina, vita da strega. Ma il ruolo più importante di Sheehan in prima serata fu quello dell’agente di cambio Brian Harper, in due stagioni della sitcom Day By Day, andata in onda sulla NBC dal 1988 al 1989.