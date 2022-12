Morto Brad William Henke, star di "Orange Is the New Black" e "Lost"

L'attore, ex giocatore di football, aveva recitato in serie tv di successo come " Orange Is The New Black " e " Lost ". La scomparsa risale al 29 novembre anche se la famiglia ha dato la notizia solo nelle ultime ore senza però rivelare la causa del decesso.

Brad William Henke era molto conosciuto per il ruolo interpretato in "Orange is new black", Desi Piscatella, un addetto alle correzioni omosessuale del penitenziario di Litchfield. La sua carriera nelle seire tv e al cinema è cominciata per caso nel 1994, dopo un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal modo del football. Ha giocato all'Università dell’Arizona prima di essere arruolato nel 1989 dai New York Giants. Poi è passato ai Denver Broncos e nel 1990 ha preso parte al Super Bowl XXIV contro i San Francisco 49ers.

In questi anni lo abbiamo visto protagonista di molte serie tv famosissime, tra cui "Law & Order", "Life on Mars", "Shameless", "Criminal Minds", "Bones", "Lost" e "The Office". Sul grande schermo invece ha preso parte a pellicole come "Pacific Rim" e "World Trade Center".

Il suo manager Matt Del Piano lo ricorda così a Tmz: "Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia".