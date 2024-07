Dopo la notizia della morte di Shannen Doherty in tantissimi l'hanno ricordata sui social, come il suo "fratello" televisivo Jason Priestley (interpretò Brandon Walsh in "Beverly Hills 90210"): "Sono scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura, mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio". Anche Brian Austin Green ha ringraziato Doherty: "Shan. Sorella mia... Mi hai amato in tutto. Eri una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto io sappia elaborare in questo momento. Grazie per il tuo dono". Al coro si è unita anche Jennie Garth: "Il nostro legame era reale e onesto, costruito sul rispetto e sull'ammirazione. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi". Tori Spelling ha pubblicato una loro foto insieme, con un cuore spezzato, mentre Gabrielle Carteris ha scritto: "Così giovane, così triste. Che tu possa RIP Shannon. So che Luke (Perry, scomparso nel 2019) è lì a braccia aperte per amarti".