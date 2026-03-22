Morte Margaret Spada, la madre: "Voleva solo diminuire la punta del suo naso"

Loredana Panarello poi ripercorre le ultime ore di vita della ragazza: "La sera prima venne a salutarmi perché non avevamo la possibilità di vederci il giorno della partenza e mi disse quanto era felice: 'Mamma domani finalmente realizzerò il sogno della mia vita, ti amo' e io dissi: 'Io sono più contenta di te' perché avevo vissuto con lei questo disagio". "Poi è arrivata la telefonata del fidanzato Salvo che era con lei - ha aggiunto la donna - e siamo partiti subito per Roma".

"Ci dissero dalla clinica 'non c'è bisogno che venite', ha aggiunto Manuela, la sorella di Margaret. "Arrivati lì avevamo capito che Margaret stava veramente male - ha spiegato la madre - pensavamo di trovarla in codice rosso, invece era in una sala di rianimazione intubata e attaccata ai respiratori già in fin di vita".