Morte Maradona, Angelo Pisani: "Oggi muore il calcio"

"Oggi muore il calcio". Con queste parole l'avvocato Angelo Pisani commenta in diretta a "Pomeriggio Cinque" la morte di Diego Armando Maradona, deceduto a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio.

Il legale del Pibe De Oro lo ricorda così: "In sua memoria, tutti dovremmo fare qualcosa per rendere il calcio migliore - ha detto - appena la notizia si è sparsa a Napoli, ho visto la gente piangere per strada. Questo 2020 è davvero un anno maledetto. Quello che so è che può rincuorarci è Maradona è immortale e non morirà mai nel cuore di tutti noi".