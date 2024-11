È morta Antonia "Cassandra" Capasso, malata di tumore sognò di partecipare ad "Amici"

È morta a 25 anni Antonia Capasso, nota come Cassandra. Nel 2020, in pieno lockdown, aveva emozionato migliaia di persone con un video che la riprendeva mentre cantava durante una seduta di chemioterapia all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata. Il suo sogno era quello di partecipare ad "Amici" e in quel video interpretava "If I Ain't Got You" di Alicia Keys, guadagnandosi un provino via Skype per la scuola di Maria De Filippi.