Il tumore non ferma Cassandra, che con un video conquista la De Filippi: "Farò un provino per Amici"

"Questa ragazza meravigliosa nel video é Cassandra . Ha appena 20 anni ed é al suo secondo ciclo di chemioterapia...". Così un infermiere del Reparto di Ematologia dell'ospedale A. Cardarelli presenta la giovane Cassandra, postando un video in Rete, che in poco tempo diventa virale. Nella clip Cassandra canta una canzone di Alicia Keyes, "If I Ain't Got You," con una voce incredibile e conquista tutti... guadagnandosi un provino per "Amici" di Maria De Filippi. Via skype .

Tutto è cominciato a gennaio, come spiega la giovane cantante intervistata da "Il Mattino". Cassandra scopre di avere un tumore e comincia subito il lungo percorso di cure e ricoveri. Nello stesso tempo però riceve la risposta che aspettava: potrà partecipare al provino per entrare nella scuola di Maria De Filippi ad "Amici".

Nel bel mezzo di un ciclo di chemioterapia però la ragazza non può muoversi: “Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante“, racconta.

Non tutto è perduto però. Quando il video girato dall'infermiere del suo reparto comincia a riscuotere successo in Rete anche nella redazione di "Amici" si muove qualcosa. Cassandra viene richiamata, lei manda il video a dimostrazione del fatto che un provino in presenza per lei è impossibile. E ottiene di farlo ugualmente... via Skype.

Il suo sogno si realizzerà a breve "perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre."

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI