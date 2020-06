È morta a 70 anni Mary Pat Gleason, attrice apparsa in oltre 100 serie tv

Si è spenta a 70 anni Mary Pat Gleason , attrice caratterista apparsa in oltre cento serie tv americane. Da tempo combatteva contro un tumore e il pubblico la ricorda per i suoi tanti ruoli secondari. La Gleson ha preso parte a tante serie e sit-com di successo come "Friends", "Sex and the City", "Bayside School", "E.R.”, “Otto sotto un tetto”, “Will & Grace”, “Grey’s Anatomy”, “Mom” e “Shameless”.

L'attrice ha anche recitato al cinema per film importanti come “Basic Instinct”, “A Cindarella Story”, con Hilary Duff e “Perché te lo dice mamma”, con Diane Keaton. A dare l'annuncio della morte il suo manager Todd Justice.

L'annuncio del manager: "Ha continuato a lavorare nonostante il dolore" - "Per quelli che non lo sapessero, Mary Pat ha combattut un'eroica battaglia contro il cancro dopo che era stato in remissione per qualche tempo. A continuato a lavorare il show come 'Blacklist' e 'Mom' nonostante il dolore. Siamo andati a trovarla al Providence Saint Joseph's poco prima dell'inizio della pandemia e ho dovuto lottare per frenare le lacrime durante la visita. E' stata una donna speciale con la quale ho avuto l'onore di lavorare e sono orgoglioso di essere stato suo amico, oltre che suo manager".

