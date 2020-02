Addio a Esther Scott: morta a 66 anni l'attrice di "90210" e "La ricerca della felicità"

Si è spenta a 66 anni l'attrice Esther Scott , celebre per i ruoli nella serie tv “Beverly Hills 90210” e “La ricerca della felicità” con con Will Smith. Un membro della famiglia ha dichiarato a Tmz che la donna ha avuto un'attacco di cuore nella sua casa a Santa Monica, L'attrice è stata trovata priva di sensi e portata all'ospedale, dove è rimasta ricoverata alcuni giorni prima di spegnersi il 14 febbraio scorso.

La sorella Shaun ha dichiarato al sito: "Amava quello che faceva e amava fermarsi per strada quando le persone la riconoscevano, anche se non conoscevano il suo nome, Spero che ora le persone conoscano il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato all'industria dell'intrattenimento".

La Scott, infatti, ha recitato in moltissimi film e serie tv in ruoli secondari. Tra questi la serie tv "Beverly Hills 90210", "Melrose Place", "ER"; i film "Boyz n the Hood - Strade violente", "La ricerca della felicità" e il film per ragazzi "Il mio amico scongelato".

Ti potrebbe interessare: