"Mooney Show", un quiz-show che porta sulla Luna senza farci staccare i piedi da terra

Un quiz show che vedrà la conduttrice e un wall digitale con numerosi volti collegati in diretta – tra cui, esercenti di bar e tabaccai della rete Mooney, consumatori e rappresentanti del management aziendale – impegnati in un botta e risposta su diversi temi legati alla nascita di Mooney e della sua nuova carta prepagata. Tutti i partecipanti potranno godere di un anno di cashback sugli acquisti effettuati tramite la carta Mooney, fino a un massimo di 250 euro. Il vincitore del "Mooney Show", inoltre, sarà premiato con uno smartphone Samsung Galaxy Z Flip e una Smart Tv Samsung. Ci saranno anche due partecipanti d’eccezione: Francesco Facchinetti e Rudy Bandiera a rendere il tutto ancora più interattivo e vivace.



Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. La trasmissione, realizzata dalla casa di produzione House Of Talent Entertainment distribuita in esclusiva dal Gruppo Mediaset, sarà fruibile sulla piattaforma televisiva Mediaset Play, nonché online, da qualsiasi device, sia sul sito che sull’App Mediaset Play. “Abbiamo scelto questo format per celebrare e comunicare a tutti la nascita di Mooney, frutto dell’unione di SisalPay e Banca 5 del Gruppo Intesa Sanpaolo, in quanto riteniamo sia una modalità moderna che rifletta la nostra capacità innovativa e, soprattutto, la nostra vicinanza alla rete degli esercenti e ai nostri clienti. Clienti costantemente in relazione con noi on e offline, in una dialettica ibrida, caratteristica dei tempi che stiamo vivendo” ha dichiarato Emilio Petrone, Amministratore Delegato.

“Creare un format di intrattenimento con un focus preciso come quello della luna è già una bella sfida ma poterlo fare insieme a una azienda come Mooney che pone al centro la prossimità, la semplicità e l'innovazione è stata una opportunità inaspettata per riflettere e realizzare un game show dinamico, al passo con i tempi, rispettoso del momento storico che stiamo vivendo, flessibile e divertente - spiega Roberto Cenci -. Sicuramente scegliere di presentarsi in questo modo, non convenzionale e inaspettato, non può che denotare l'unicità di Mooney e la sua concezione smart della quotidianità e di chi la vive. E' stata una bella occasione per raccontare chi ha scelto di portarci sulla luna senza staccare i piedi da terra".