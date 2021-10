"Monica e basta": uno speciale del Tg5 per i 90 anni di Monica Vitti

IPA

Sabato 30 settembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale Tg5 "Monica e basta", auguri dell'approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, in occasione del 90esimo compleanno della grandissima Monica Vitti, che cade il 3 novembre. A cura di Anna Praderio, lo speciale propone preziosi estratti di interviste all'attrice romana: una del ’95, a Venezia, per il Leone alla carriera, e una del ’90, sul set - e poi a Cannes - per il suo ultimo e unico film da regista, Scandalo segreto.