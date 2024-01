"Grande Fratello", Monia La Ferrera eliminata: 4 in nomination

Monia La Ferrera è l'eliminata della 33esima puntata del "Grande Fratello". La concorrente è stata eliminata nel corso di un maxi televoto che la vedeva sfidare Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Stefano Miele. La concorrente è stata la meno votata del pubblico che ha deciso quindi di rimandarla a Casa: il più deluso, ovviamente, è Massimiliano Varrese, che avrebbe voluto passare più tempo proprio con Monia. Dopo la scorsa puntata in cui è spuntato il nome di Giovanni, un amico speciale di Monia, che di fatto ha frenato la relazione tra i due.

"Mi aveva accennato la presenza di questa persona - ha spiegato Massimiliano nel corso della 33esima puntata -, ma non avevo mai pensato male perché conosco Monia e la sua sincerità. Per me adesso è un momento delicato e sto affrontando i miei pensieri, la mia vita, ma è normale che prima di mettere in gioco dei sentimenti importanti io debba mettere in gioco la chiarezza. Sai fuori da qua non so come le persone reagiscono", ha concluso l'attore. Monia, dal canto suo, puntualizza: "Non mi nascondo, né nascondo la verità - ha detto -. Dopo la puntata scorsa ci sono rimasta male perché ha messo in dubbio la mia fiducia visto che fuori non c'è nessuno". Una volta eliminata Monia, Massimiliano è rimasto solo nella Casa: "Il mio percorso nella Casa sembra un film - ha detto -, non so cosa deve accadere".