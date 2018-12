Molestie, Disney Channel licenzia attore di sitcom: adescò 13enne per fare sesso

Westmoreland è stato arrestato a Salt Lake City, città dove viene girata la serie. L'attore avrebbe contattato il 13enne attraverso una app cominciando prima una conversazione e poi inviandogli foto pornografiche e chiedendo a sua volta foto di nudo. L'attore è stato fermato prima dell'incontro con il ragazzo. Secondo l'ABC News 4 di Salt Lake City, Westmoreland si trova di fronte ad un'accusa di adescamento di minore e quattro accuse di possesso di materiali dannosi per un minore.



"Stoney Westmoreland, un attore che lavora alla serie 'Andi Mack', è stato arrestato oggi a Salt Lake City", ha detto un portavoce di Disney Channel nelle scorse ore. "Data la natura delle accuse e la nostra responsabilità per il benessere dei minori, lo abbiamo sollevato dal suo incarico e per questo non tornerà la prossima settimana, quando avranno il via le riprese per la terza stagione dello show".