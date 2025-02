Sanremo 2025: Modà - "Non ti dimentico", il significato del testo

Il significato del testo Come spesso accade nelle canzoni di Kekko Silvestre, al centro del brano c'è l'amore, un amore che sta finendo. "Questa volta è veramente potente perché si parla d’amore ma si parla anche di coraggio - ha spiegato Kekko -, perché l’amore spesso può finire e arriva un momento in cui il coraggio e la determinazione di andare avanti sono fondamentali per non cadere nella tristezza. In quella parte del tuo cuore c’è sempre quel ricordo che a volte, anche forse pensandoci, ti fa stare bene".