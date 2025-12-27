Mita Medici sulla storia con Franco Califano: "Anni bellissimi"

Dopo Califano, nella vita dell’attrice e cantante arrivò Adriano Panatta. "Era favoloso", dice la cantante e attrice con un sorriso, ricordando anche come grazie a lui si sia avvicinata al tennis. "Amo profondamente l’amore e le persone. Quando qualcosa si incrina e perde la sua forza, per me è naturale chiudere", continua, definendosi momentaneamente single. "Non c’è nessuno accanto a me. Mi auguro di continuare a lavorare e di ritrovare un po’ di serenità".