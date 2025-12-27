Ginevra Morsilli, la violinista transessuale di "Tu si que vales": "Nella mia vita passata ho avuto una moglie e due figli"

Ripercorrendo l’infanzia, Morsilli torna a quando era un bambino timido e introverso: "Mi sentivo a disagio con i maschi, fuori posto, ma anche con le femmine, perché avrei voluto essere come loro e non lo ero". A darle una via d’uscita è stata la musica: "A nove anni ho iniziato a studiare il violino. Per fortuna ha assorbito la mia vita, che in quel periodo era davvero complicata".