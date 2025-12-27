Ernst Knam e i 15 anni di matrimonio con Alessandra: "Donna molto intelligente, parliamo di tutto"

Il re del cioccolato e la moglie raccontano a "Verissimo" la loro routine familiare: "Siamo sempre insieme"
Ernst Knam, ospite a "Verissimo", si concentra sul cuore: il legame con la moglie Alessandra Mion, con cui condivide quindici anni di matrimonio.
"Ci unisce l’amore", spiega il celebre pastry chef, sottolineando quanto ammiri l’intelligenza e l’intraprendenza della compagna. "Mi piace confrontarmi con lei su tutto. Abbiamo in comune la passione per l’arte, il buon cibo e il piacere di stare in famiglia. In fondo, stiamo sempre insieme".
Accanto a lui, Mion – nota al pubblico come Frau Knam – ricambia con affetto e racconta il loro equilibrio quotidiano, fatto di complicità ma anche di ruoli ben definiti. Se Ernst, nella gestione del lavoro, sa essere rigoroso, in casa con i figli tende a mostrarsi più indulgente: "Con loro è fin troppo morbido, così tocca a me fare la parte più severa".
Proprio dall’intesa con il marito è nata, quasi per caso, la sua avventura nel mondo dei dolci. "Non mi considero una pasticcera e non cucino nemmeno tutti i giorni", chiarisce. "Ho imparato a preparare dessert per divertimento e a raccontarli. È stato un gesto d’amore da parte di Ernst".
"Durante il periodo del Covid tutto è cominciato in modo spontaneo, poi si è trasformato in un progetto vero e proprio", continua Mion, che oggi affianca il marito come food blogger. Dal canto suo, lui riconosce con orgoglio di averle trasmesso la passione per la pasticceria.