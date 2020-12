Miss Italia 2020 ha il volto della romana Martina Sambucini 

La capitale, dove si è svolta la finale di Miss Italia dopo 80 anni, abbraccia la sua reginetta: Martina Sambucini, già Miss Roma 2020, che riporta quindi la corona nella Città Eterna dopo 27 anni. "Sono molto emozionata. Stento a crederci. Penso anche alla mia famiglia che mi cercava al telefono. Spero di non deludervi", ha dichiarato a caldo la neo reginetta di bellezza made in Italy.

Alta 1,78, occhi verdi e capelli castani, Miss Italia n. 81, eletta in un'edizione speciale condotta da Alessandro Greco e Margherita Pratico', in assenza di pubblico e per la prima volta senza televoto, trasmessa in diretta streaming per via del Covid, è in realtà nata a Marino e residente a Frascati.

19 anni, neo diplomata al liceo linguistico, vorrebbe "finire gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing" come spiega nella sua presentazione alla giuria presieduta da Paolo Conticini, che comprendeva la criminologa investigativa Roberta Bruzzone, il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, Raoul D'Alessio, medico e studioso di riabilitazione estetica, la psicoterapeuta Maddalena Cialdella, Manila Nazzaro, Miss Italia nel 1999.

Ma Miss Italia 2020 aspira anche a intraprendere un percorso nel mondo della moda. Sulla sua partecipazione al concorso spiega: "Sono sempre stata circondata da persone che mi hanno motivata a iscrivermi, ma prima di quest'anno non ho mai avuto il coraggio di provarci. Ho deciso di mettermi in gioco affrontando i miei limiti e la mia timidezza, cosa che rifarei altre mille volte perché è un'esperienza che mi ha fatto vivere emozioni nuove e conoscere persone meravigliose in un ambiente super positivo e familiare".

Ma i piedi sono ben piantati a terra visto che la più bella d'Italia dice anche che vorrebbe studiare psicologia della comunicazione. "Il mio cuore è pulito - rivela dietro le quinte - sono sincera e leale. Conosco il mio valore - conclude - ma non ho pretese sugli altri. Sono molto testarda ed orgogliosa, non a caso il mio segno zodiacale è il leone".

La giuria ha valutato con i colloqui le presentazioni delle 23 concorrenti rappresentative di tutte le regioni italiane, piu' Miss Roma e Miss 365.

L'edizione n.81 di Miss Italia, è stata molto diversa dal solito, tra tamponi, distanze e mascherine. La patron del concorso Patrizia Mirigliani conferma però che nonostante le difficoltà del momento e dello stesso concorso "che è un'azienda", volevo dare un sogno e una speranza a queste ragazze".