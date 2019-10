Miss Cicciona Simpatia: "Meglio grassa e simpatica che magra e depressa"

Diete estreme e amanti del cibo non pentiti. Il salotto di "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara d'Urso, si scalda parlando di chili di troppo. E se in tanti ricorrono a interventi per migliorare il proprio fisico, c'è anche chi non ci pensa nemmeno lontanamente.

Come Miss Cicciona Simpatia, al secolo Patrizia Coluccino. "La bilancia mi ha detto 'uno alla volta' " ironizza parlando del proprio peso. E poi mostra, seguita dalle telecamere, la sua dieta basata sul carboidrato. "Meglio grassa e felice che magra e depressa" il motto della donna che replica alle critiche in studio: "Una volta si deve morire, voglio morire sazia" dice, scherzando. "Io cammino quando mi reco in pasticceria o in gelateria".