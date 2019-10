Milano, Morgan litiga con i paparazzi e rivela che la sua compagna è incinta 

Ancora guai per il cantante Morgan che è stato coinvolto in una rissa a seguito di una discussione con un paparazzo a Milano. L'artista è stato fotografato in compagnia di una donna, ma pare non aver apprezzato le attenzioni del fotografo e dapprima l'ha aggredito verbalmente, poi gli ha strappato la camicia. Morgan, inoltre, durante la discussione ha rivelato che la sua compagna è incinta.

Il servizio di "Mattino Cinque" racconta che per ristabilire l'ordine è dovuta intervenire la polizia. Morgan è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ci sono state conseguenze legali anche il paparazzo. Stando al racconto della donna in compagnia del cantante, pare che il fotografo abbia proposto allo stesso Morgan di acquistare le foto per la somma di 15mila euro.