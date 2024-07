Non è un periodo facile per l'attore, che solo un paio di mesi fa ha subito un incidente in moto. I danni non sono stati gravi, ma lo hanno comunque costretto a ritirarsi temporaneamente dalla vita pubblica e a mettere in pausa il lavoro. All'epoca era stata la moglie a comunicare ai fan la notizia, durante un evento a cui avrebbero dovuto presenziare insieme. "Miguel non è potuto venire perché ha avuto un piccolo incidente in moto, ma sta benissimo. Si sta riprendendo a casa da una piccola lussazione. Anche se gli sarebbe piaciuto essere qui, la sua salute viene prima di tutto e ora ha bisogno di riposare".