Da Diletta Leotta ad Andrea Bocelli: tutti gli ospiti di "Michelle Impossible & Friends"

Non solo esibizioni, ma anche confidenze hanno tenuto incollato allo schermo il pubblico di Canale 5. Ad aprire le danze della lunga serata è stato Renato Zero con un coloratissimo mix di brani più recenti e soprattutto di classici intramontabili. Il cantante romano non si è solo esibito, ma si è lasciato andare ad alcune confidenze parlando con la padrona di casa. "Io ero piccolissimo, ma ricordo che cominciai ad apprezzare la luce del giorno, la strada, la vita, i colori, perché quando si è piccoli e si cresce per i primi mesi in ospedale, quell’odore di disinfettante e quella voglia di dimostrare agli altri di esserci, non ti abbandonerà mai", ha rivelato il cantante che da piccolo aveva una malattia al sangue. Un periodo difficile che però avrebbe fatto crescere in lui, sin da piccolo, il desiderio di diventare un grande artista.