Michelle Hunziker piange con l'amica Silvia Toffanin: "Puntata difficile, sono empatica con te"

Michelle Hunziker si commuove assieme a Silvia Toffanin durante l'intervista concessa nel corso di "Verissimo". "E' difficile questa puntata, più che per i miei filmati, per il fatto che io sono un po' empatica con te perché sono una tua grande amica", afferma la show girl non riuscendo a trattenere le lacrime. La conduttrice si riferisce al grave lutto che ha appena colpito la collega, che ha appena perso la mamma. "Mi ero ripromessa di essere tranquilla, scusami ma non ce la faccio", aggiunge Michelle, la quale poi riserva un caro saluto alla padrona di casa, anche lei in lacrime. "Silvia ti voglio un bene dell'anima - conclude l'ospite della trasmissione Mediaset - so che per te questa è una puntata veramente difficilissima, ti sono molto vicina".