Michelle e Barack Obama annunciano i progetti tv, tra serie e documentari

"Abbiamo creato la Higher Ground per rafforzare il potere della narrazione. Questo è il motivo per cui non potremmo essere più felici di questi progetti" ha dichiarato Barack Obama. "Amiamo queste produzioni perché diffondono esperienze diverse e interessanti, ma tutte collegate a storie importanti nelle nostre vite" ha commentato Michelle Obama.



I titoli annunciati sono "American Factory", documentario vincitore allo scorso Sundance Festival: nell’Ohio post-industriale un miliardario cinese ha aperto una nuova fabbrica, per la quale ha assunto 2000 operai americani; "Bloom", una serie tv che si occupa del mondo della moda nella New York del secondo dopoguerra; "Frederick Douglass: Prophet of Freedom", un film che racconta la vita di Frederick Douglass, nato schiavo nel Maryland e diventato l’afroamericano più famoso del diciannovesimo secolo; la serie antologica "Overlooked" basata sui necrologi del New York Times; "The Fifth Risk", serie tv tratto dal libro del giornalista Michael Lewis (lo stesso di "La grande scommessa"), sulle persone che lavorano negli ingranaggi burocratici della democrazia americana; il documentario "Crip Camp" che narrea la storia alcuni ragazzi disabili in un campo per adolescenti nei primi anni 70; la serie "Listen to Your Vegetables and Eat Your Parents", rivolta ai bambini in età prescolare, racconterà la storia e la provenienza del cibo da tutto il mondo e l’importanza di una corretta alimentazione.