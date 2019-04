Elezioni Ue, Obama ai giovani europei: "Andate a votare"

Barack Obama invita i giovani ad andare a votare alle elezioni Ue di maggio. "Non sono qui per sostenere alcun partito politico, ma alcuni valori - ha detto l'ex presidente Usa durante un incontro a Berlino -. Dovete andare a votare! Michelle ed io quando sentiamo che i giovani non vanno a votare, diciamo loro: non consentite ai vostri nonni di dirvi come vestire o che musica ascoltare, ma lasciate che decidano per voi in quale mondo vivrete?".