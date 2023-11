Commenti sessisti e omofobi, i fuori onda choc di Michele Guardì a "Le Iene"

Il programma di Italia 1 ha mandato in onda alcuni audio in cui si sente il noto autore tv apostrofare i suoi collaboratori

È polemica per le frasi di Michele Guardì mandate in onda da "Le Iene". Il programma di Italia 1 è venuto in possesso di alcuni fuori onda choc del famoso autore televisivo, artefice dei maggiori programmi di successo della Rai e che ancora oggi è alla guida de "I Fatti Vostri". Nel servizio mandato in onda a firma di Filippo Roma, si sento chiaramente insulti omofobi e misogini all'indirizzo sia di Giancarlo Magalli che di altre persone: "Magalli cane! Leva sto froc*o di mer*a! Mi è passata la tr*ia dietro?".

L'inviato de "Le Iene" ha precisato che una parte degli audio in questione erano disponibili fino a poco tempo fa anche su YouTube con una voce modificata, ma che alla redazione della trasmissione sono arrivate anche delle parti inedite inviate da una persona che avrebbe sofferto a causa di questi insulti.

L'inviato del programma di Italia ha fermato il regista per strada, chiedendogli di ascoltare proprio i suoi audio fuori onda che dovrebbero risalire a un po' di tempo fa. In questi audio si possono sentire insulti all'indirizzo di tutti, uomini e donne, Magalli compreso: "Magalli cane! Cane malato! Toglilo di lì". E poi: "Ma levalo! Leva sto froc*o di mer*a!". Poi gli insulti sessisti a una donna: "Che cazzo mastica la put*ana?" e ancora: "Mi è passata la tr*ia dietro?". Il regista ha replicato a Filippo Roma: "Sono cose vecchie, è una cosa pretestuosa" . E ancora: "A qualcuno forse dà fastidio che ho recuperato il rapporto con Giancarlo".