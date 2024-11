Su Mediaset la webserie "Ho preso un granchio" racconta la vita di 25 giovani pazienti oncologici

Il Progetto Giovani nasce nel 2011, ideato e coordinato dal dottor Andrea Ferrari, nel contesto della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (diretta dalla dr.ssa Maura Massimino). Dedicato ai pazienti adolescenti e giovani adulti, ha l’obiettivo di creare un nuovo modello di organizzazione medica e di cultura specifica, con la sfida di occuparsi non solo della malattia, ma della vita dei ragazzi. In particolare il Progetto Giovani realizza laboratori e progetti che attraverso la creatività e l’arte (musica, scrittura, fotografia, moda) offrono ai ragazzi strumenti innovativi per raccontarsi. Questi progetti diventano per i medici un’opportunità preziosa per sottolineare le particolari problematiche cliniche dei pazienti in questa “terra di mezzo” tra l’oncologia pediatrica e l'oncologia dell’adulto e la necessità di definire modelli di cura dedicati.