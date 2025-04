Mediaset: Sebastiano Lombardi Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento. Giorgio Grignaffini direttore di Retequattro

Nato a Parma nel 1967. Laureato in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano e in Filosofia presso l’Università di Parma; D.E.A. in Théorie du cinéma et de l’audiovisuel presso La Sorbonne Nouvelle (Paris III). È entrato in Mediaset nel 2002 come responsabile produzioni fiction di Canale 5. Successivamente ricopre il ruolo di vicedirettore fiction Mediaset e direttore editoriale presso Taodue film (Mediaset Group). Ha affiancato all’attività professionale un’intensa attività didattica e di ricerca presso diverse istituzioni accademiche in Italia e all’estero nel campo della semiotica e della teoria dei media.