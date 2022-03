Mediaset ricorda Pier Paolo Pasolini con due iniziative

RETEQUATTRO - La rete diretta da Sebastiano Lombardi propone il docufilm di Emanuela Audisio, storica firma di "Repubblica", realizzato con la collaborazione del Centro Studi Pasolini di Casarsa. Un viaggio alla ricerca di quel che resta, nella nostra società, della riflessione e dell’opera di PPP, dal cinema ai libri fino alla passione per il calcio.

Sessanta minuti di testimonianze, introdotte da Fabrizio Gifuni, con materiali inediti, ricordi e interviste a Dacia Maraini, Ninetto Davoli, Martin Scorsese, Dante Ferretti, Adriana Asti, Paolo Poli. Fra gli argomenti affrontati, anche l’omicidio del poeta, mistero italiano che continua a pesare sulla coscienza del Paese. L’opera ha ricevuto una Menzione d'onore ai Nastri d'Argento 2016.

CINE34 - La rete diretta da Marco Costa apre la serata con le riflessioni del critico Sanguineti sul cinema più segreto e meno trattato di Pasolini, ovvero quello del periodo orientale, de "Le mura di Sanàa" e "Il fiore delle Mille e una notte". Al termine, spazio al caposaldo del neorealismo pasoliniano: "Mamma Roma" (1962). Una storia di borgata, di vite derelitte e umiliate, che vede protagonista un’insuperabile Anna Magnani, nei panni di una prostituta che sogna il riscatto sociale per sé e il figlio.

Celebre la scena finale: fotogrammi esplicitamente ispirati al Cristo Morto del Mantegna. A Venezia, dove fu presentato in prima mondiale, non fu ben accolto, soprattutto perché Pasolini era ricorso a una diva come la Magnani. Il film, secondo la critica odierna è perturbante e commovente fino allo strazio, quanto memorabile l’incontro tra Pasolini e Magnani: da capitolo di storia del cinema, per un’opera unica, sia nella filmografia del regista sia nella carriera dell’attrice.

"Medea" (1969) chiude l’omaggio di Cine34. Basato sull’omonima tragedia di Euripide, il film brilla per la straordinaria protagonista, La Divina Maria Callas, e per essere una delle più memorabili riletture del mito, non solo del cinema, ma anche del teatro e della letteratura. Girata tra Turchia e Siria, Pisa e Grado, la pellicola è un’allegoria della realtà, un tramite tra antico e moderno, dove la forza drammatica della fotografia di Ennio Guarnieri e le musiche scelte dal regista, con Elsa Morante, sono messe in risalto da lunghe sequenze dominate dall’assenza di dialogo. Da segnalare, le scenografie di Dante Ferretti e i costumi di Piero Tosi.

TI POTREBBE INTERESSARE: