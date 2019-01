5 gennaio 2019 12:43 Mediaset Premium, da "Suits" ad "Arrow": le serie tv in arrivo nel 2019 New entry e gradite riconferme tra crime, action e stories

Il 2019 per Mediaset Premium sarà all'insegna delle grandi serie tv. Tra new entry e gradite riconferme. Dall'ottava stagione di "Suits" a "Manifest" e l'ormai dodicesima stagione di "The Big Bang Theory" che tanto appassiona i telespettatori. Senza dimenticare "Will & Grace", alla decima edizione, e "Law & Order: unità vittime speciali". Insomma, tra crime, action e stories sarà difficile annoiarsi.

PREMIUM CRIME - Su Premium Crime dal 27 febbraio arriva "Law & order: unità vittime speciali", mentre il 12 marzo è il turno di "Chicago PD", ad aprile invece ecco "Blindspot" e "Lethal Weapon".

PREMIUM JOI - "The Big Bang Theory" torna in onda dal 28 gennaio e sarò visibile su Premium Joi, come anche "Young Sheldon" (19 febbraio) e "The good place" (28 febbraio), mentre per "Will & Grace" bisognerà attendere il 29 marzo. Prime però, rispettivamente il 13 e il 19 marzo, sarà il turno di "Mom" e "Superstore". Il 4 giugno arriverà invece "Splitting up together" con Ellen Degeneres.

PREMIUM ACTION - Il 19 gennaio si comincia con "The last ship", si prosegue il 22 febbraio con "Chicago Fire" e a marzo con "Chicago One". Sempre a marzo tornano "Flash" (l'11), "Arrow" (12), "Supergirl" (13) e "Legends of tomorrow" (14). Il 5 maggio tocca a "Ghotam".