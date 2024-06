Mediaset, "Pomeriggio Cinque" continua anche in estate e torna "Morning News"

"Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. Non abbiamo motivi per non riconfermare questo 'Pomeriggio Cinque' e Myrta Merlino alla conduzione. Per quanto riguarda Bianca Berlinguer siamo molto soddisfatti", ha proseguito l'amministratore delegato di Mediaset.