Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Una stagione da leader negli ascolti"

Per le reti Mediaset, il trend share nelle 24 ore è stato, nella stagione 2023-2024, sul target 15-64 anni, del 40,8%, 3,3 punti percentuali in più rispetto alla Rai. Questo rende Mediaset leader negli ascolti. Lo ha fatto sapere l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, parlando ai giornalisti a Cologno Monzese. "Negli ultimi anni c'è stata una crescita. Più volte ci avete sentito raccontare di un cambio di passo che abbiamo cercato e voluto fortemente dopo il periodo del Covid e il lockdown: la tendenza è positiva. Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita. Anche in questa abbiamo mantenuto praticamente il risultato degli anni precedenti che viste la crescita delle stagioni prima è un risultato importante", ha detto. "Considerando il periodo settembre maggio, nelle 24 ore, compresi tutti gli eventi, siamo davanti alla Rai. È un dato che dà soddisfazione, ma non è nei nostri obiettivi", ha aggiunto.