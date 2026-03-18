Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Nel 2025 utili più che raddoppiati, in Europa andiamo più rapidi del previsto"

L'obiettivo ora è quello di trasferire il modello anche agli altri rami di Mfe-MediaForEurope, su tutti la Germania. "Stiamo andando più rapidi del previsto. Le nostre parole di riferimento sono concretezza, pragmatismo e rapidità", ha detto Pier Silvio Berlusconi. "In Germania abbiamo trovato un management sul pezzissimo, giovane, preparato che ci ha accolto con un grandissimo respiro di sollievo. Quando sono andato ho visto dei ragazzi che hanno sposato il nostro progetto completamente". Mfe, ha aggiunto Berlusconi, ha individuato "25 progetti comuni" che coinvolgono Italia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera per portare "più efficacia a breve e medio termine". A cui si aggiungerà il Portogallo: "È appena arrivato, ma stiamo già lavorando con loro".