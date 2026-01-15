Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serata

Il trend positivo continua anche nel nuovo anno - Nel complesso, sottolinea lo Studio Frasi, i risultati delle Strenne 2025-26 vanno oltre la dimensione stagionale e indicano un possibile riequilibrio strutturale degli assetti dell’audience televisiva italiana, con Mediaset protagonista anche nei periodi di massima concorrenza editoriale. Il trend positivo prosegue anche all’inizio del 2026. Nelle prime settimane dell’anno Mediaset si conferma primo editore televisivo italiano sia nel totale giornata (38,4% di share, contro il 35,9% della Rai) sia in prime time, dove il distacco supera i sette punti percentuali (Mediaset 41,5%, Rai 34,5%). A sostenere la ripartenza sono stati ascolti solidi su più fronti: dalla fiction "A testa alta – Il coraggio di una donna", che ha superato i 4 milioni di spettatori, a Zelig (oltre il 21% di share) fino a C’è posta per te, che ha superato il 28% di share. A questi risultati si aggiunge La Ruota della Fortuna, rivelazione del 2025 e leader quotidiano dell’access prime time. A incidere sui numeri anche alcune scelte di palinsesto considerate strategiche, come la decisione di trasmettere Coppa Italia e Supercoppa Italiana su Italia 1, che ha consentito di distribuire l’offerta sportiva su più reti, mantenendo elevati livelli di ascolto complessivi a beneficio dell’intero gruppo.