Il Tg5 compie gli anni, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi: "Migliorato con il tempo"

Pier Silvio Berlusconi ha fatto visita a Roma al Tg5 per festeggiare le 34 candeline del telegiornale di Canale 5. Nel suo discorso non si è limitato agli auguri ma ha anche parlato di Mfe e allo sguardo proiettato sul futuro dell'azienda. Ecco cosa ha detto: "Partiamo con un bel buon compleanno TG5. Trentaquattro anni di successi, diciannove anni del nostro Direttore e di uno dei fondatori: non è per nulla scontato. Trentaquattro anni di modernità, di tempismo, di autorevolezza, di presenza costante, di garbo, che è una parola che per me ha davvero tanta importanza. Noi, di qualunque cosa si parli, abbiamo un modo che riflette sensibilità e grande attenzione nei confronti degli argomenti e del nostro pubblico. Quindi davvero bravi. Oggi pensavo a cosa posso dire in più, oltre che dire quanto successo e quanto buon lavoro fate. E mi è venuto in mente che il TG5 è come il buon vino: è una cosa preziosa e abbastanza unica. Il buon vino, e il nostro telegiornale, migliora con il tempo. Ma per poter migliorare con il tempo deve essere fatto ad arte, deve essere curato con grande attenzione, con un grande lavoro e deve essere fatto, cito il nostro direttore, da una squadra coesa. Così è partito. Oggi quella squadra si è allargata: ci sono elementi fondanti, importantissimo, e ci sono tante presenze nuove. È questo che ci rende, vi rende, davvero unici. Siete fantastici. Grazie".