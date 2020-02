Mediaset contro il cyberbullismo, al via la campagna di sensibilizzazione sociale “Pensa, prima di scrivere”

Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, parte una nuova campagna crossmediale di sensibilizzazione sociale ideata da Mediaset e intitolata “Pensa, prima di scrivere”. E' articolata attraverso spot tv, online, radio e con copertura digital e social, e propone in rapida successione alcuni degli insulti più frequenti digitati via social e via chat contro ragazzi indifesi: scritte o parole che in pochi secondi oscurano interamente il volto o la voce di una ragazza.