Mediaset, Andrea Giambruno si autosospende dalla conduzione di "Diario del giorno"

A fine giornata da Mediaset emerge che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per sette giorni dalla conduzione della trasmissione "Diario del giorno".

Il giornalista, per una settimana, non condurrà il programma di informazione che va in onda dalle 15:30 dal lunedì al venerdì su Retequattro.