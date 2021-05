Mediaset lancia la campagna a favore del turismo: "Facciamo le vacanze nel Paese più bello del mondo... il nostro"

Sarà in onda da lunedì 10 maggio su tutte le reti e sulle piattaforme multimediali del Gruppo Mediaset la nuova campagna di spot per il Ministero del Turismo : il pubblico viene invitato a organizzare le vacanze estive in Italia e sostenere così il settore turistico nazionale. Da Paolo Bonolis a Roberto Giacobbo , da Alfonso Signorini a Pio&Amedeo , da Federica Panicucci a Pierluigi Pardo , da Barbara d'Urso a Piero Chiambretti , venti famosi conduttori Mediaset racconteranno negli spot la bellezza di viaggiare nel Paese più bello del mondo con una frase e una sola immagine: un proprio selfie scattato durante una vacanza italiana.

La campagna di spot è la conclusione di un progetto avviato dalla nuovissima ricerca "Comunicare il turismo, per la ripresa in Italia e in Europa" realizzata, in stretta collaborazione con Publitalia, dal Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell'Università Cattolica di Milano, i cui risultati sono stati resi noti alla presenza del ministro Massimo Garavaglia.

Questi i principali dati emersi dall'indagine che ha interrogato 6000 persone in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, spiegati da Matteo Cardani, General Manager Marketing di Publitalia: "Dopo un anno di Covid, la ricerca ci dice che sono tre le leve di comunicazione per il rilancio del Turismo".

"Primo, puntare sul dato di fatto incontrovertibile che l’Italia è la destinazione turistica preferita dal 70% degli Europei. Secondo, l’Italia è ancora un paese tutto da scoprire, almeno per gli Italiani: il 50% dei connazionali infatti conosce le Regioni Italiane solo di nome. E quindi, seguendo l’invito della campagna di spot ideati da Mediaset in collaborazione con il Ministro del Turismo, il viaggio in Italia potrebbe essere una prima leva da sfruttare per il rilancio del Paese. Terzo, si è misurato che i media contribuiscono per oltre il 70% allo sviluppo e al mantenimento della notorietà e attrattività delle nostre destinazioni turistiche. E quindi adesso più che mai, in uscita dal Covid, un forte impegno nella comunicazione può dare i migliori risultati per il rilancio del settore".