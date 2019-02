Mediaset, "Adrian" slitta a settembre/ottobre per la convalescenza di Celentano

Clan e Mediaset comunicano che "per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano" le ulteriori cinque puntate della serie evento "Adrian" slitteranno a settembre/ottobre 2019. "Come da originario sviluppo del programma, che vedeva l'aumento progressivo della presenza di Celentano, quest'ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate", si legge in una nota.