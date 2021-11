"MCS", Sonia Bruganelli: "Io e Adriana Volpe? Non andiamo d'accordo"

"No, io e Andriana Volpe non andiamo d'accordo". Così Sonia Bruganelli nel salotto del "Maurizio Costanzo Show" parla del rapporto molto discusso con l'altra opinionista del "Grande Fratello Vip". "Siamo molto diverse, viviamo la vita in maniera completamente diversa. Ci vestiamo in modo diverso", fa sapere la moglie di Paolo Bonolis.

Le due opinioniste si sono scontrate più volte e, ormai, non è un mistero che non nutrano simpatia l'una per l'altra. Bruganelli parla poi della sua prima esperienza televisiva e commenta: "Sono stata prestata alla televisione. A me piace molto di più lavorare dietro le quinte, credo che sia un ruolo più consono a me", conclude.