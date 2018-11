Mauro Marin-Jessica, continuano le liti tra l’ex gieffino e l’ex fidanzata

La prima volta che un bimbo vede il suo papà dovrebbe essere un momento felice e indimenticabile per tutta la famiglia, ma così non è stato per Mauro Marin e il figlio Brando, avuto dalla sua ex fidanzata Jessica Bellei. Sì perché la videochiamata, trasmessa in esclusiva a ‘Domenica Live’, si trasforma presto in una serie di accuse da parte dell’ex vincitore del Grande Fratello nei confronti della donna: “Serve il test del DNA Jessica, è per stare è più tranquilli, anche perché magari un giorno potrebbe aver bisogno di un aiuto economico. Voglio essere sicuro che sia mio figlio”. Jessica non ci sta: “è tuo, quante volte devo dirtelo, l’ho detto pubblicamente. Sei l’unico che non ci crede”. Da qui in poi la conversazione assume toni ben più duri e Mauro accusa Jessica: “Usi il tuo bambino per farti pubblicità, io ti servo solo per i soldi”.