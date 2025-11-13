Mauro Corona: "De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni"

Lo scrittore torna sul contenzioso con il produttore cinematografico e presidente del Napoli: "Andrò in galera"
© Da video
"Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn". Mauro Corona a "È sempre Cartabianca" torna a parlare del contenzioso legale con il presidente del Napoli. "Lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?", ha detto lo scrittore rivolgendosi a Berlinguer.
Corona aveva già parlato di questa querela il 23 gennaio 2024: in quell'occasione, lo scrittore non aveva nascosto il suo stupore per la querela ricevuta dall'imprenditore: "Non capisco perché questo uomo potente se la prenda con un poveraccio come me. Questa querela rasenta il ridicolo. Sono cose che mi avviliscono perché ormai in tv bisogna stare attenti a parlare. Non so se verrò più in televisione perché devi stare attento a quello che dici, che fai. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta". Non solo, in quell'occasione Corona aveva anche invitato il presidente del Napoli a "sfidarlo a duello".
Nell'ultima puntata del programma di Bianca Berlinguer, la conduttrice lo ha incalzato: "Pensavo fosse finita e invece persevera". "Persevera e mi ha chiesto 600 mila euro - ha risposto Corona -, Ranucci si lamenta per 150 mila euro. A me è giunta dal Tribunale questa richiesta di risarcimento, non so a lei. Guardi sono il solito disgraziato. Penso che andrò in galera e bòn".