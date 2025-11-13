Mauro Corona: "De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni"

Corona aveva già parlato di questa querela il 23 gennaio 2024: in quell'occasione, lo scrittore non aveva nascosto il suo stupore per la querela ricevuta dall'imprenditore: "Non capisco perché questo uomo potente se la prenda con un poveraccio come me. Questa querela rasenta il ridicolo. Sono cose che mi avviliscono perché ormai in tv bisogna stare attenti a parlare. Non so se verrò più in televisione perché devi stare attento a quello che dici, che fai. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta". Non solo, in quell'occasione Corona aveva anche invitato il presidente del Napoli a "sfidarlo a duello".