Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: "Mi ha fatto fare pace con mia madre"

"Maurizio Costanzo era contentissimo di avermi fatto fare pace con mia madre". Vladimir Luxuria, a "Pomeriggio Cinque", ricorda quando il giornalista riuscì a farla riconciliare con sua madre invitandola al "Maurizio Costanzo Show". È un ricordo pieno di gratitudine quello dell'opinionista che, ospite a Canale 5, dedica parole d'affetto al giornalista scomparso: "Io devo dire grazie a Costanzo perché se non avessi incontrato lui probabilmente oggi non sarei qui a fare questa intervista".

Luxuria poi racconta il primo incontro con il giornalista quando ancora era l'organizzatrice della discoteca romana il Muccassasina. "Mi chiamò - rivela - perché era incuriosito dal successo di quelle serate e mi convocò nel suo camerino al teatro Parioli per dirmi che voleva organizzare una puntata intera con tutte drag queen". "Dopo un po' di puntate che feci con lui - continua Luxuria - lui capì, scrutandomi dentro, che avevo ancora un problema irrisolto con la mia cara mamma". "È stato uno dei primi a parlare - conclude l'opinionista - di temi come l'omosessualità e la transessualità. Lui se ne fregava del giudizio di chi gli consigliava di non parlare di certe cose in tv".