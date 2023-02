Claudio Lippi a Barbara d'Urso: "Sei l'erede di Maurizio Costanzo, come lui ha sdoganato certi temi in tv"

Claudio Lippi ricorda Maurizio Costanzo a "Pomeriggio Cinque". Il conduttore tv, ospite a Canale5, si rivolge a Barbara d'Urso e dichiara: "Maurizio è stato soprattutto un grande uomo che ha usato la televisione per sdoganare alcuni argomenti in tempi difficili e tu Barbara ne sei l'erede". Claudio Lippi si fa portavoce di un "testamento ideale" e nel giorno dell'ultimo saluto al giornalista rivela: "È una specie di eredità che mi sento autorizzato a fare e che so che farebbe piacere anche a Maurizio".

"In televisione - continua Lippi - Maurizio Costanzo ha trattato e sdoganato temi come la depressione, l'anoressia, l'omosessualità, le malattie rare, ha parlato di diritti umani proprio come continui a fare tu Barbara. Tu sei l'unica donna, tra l'altro, che porta avanti questi argomenti perché ci credi come ci ha creduto lui", conclude.