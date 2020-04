Maurizio Costanzo: "Uso la mascherina e la sera aspetto Maria per cena"

Il coronavirus non ha cambiato le abitudini di Maurizio Costanzo . Con la scorta, ma usando la mascherina, continua ad andare nel suo ufficio e lavorare. Certo gli mancano i figli, ma - come racconta al Corriere della Sera - la sera aspetta sempre la moglie Maria De Filippi per mangiare insieme: "In 25 anni non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa. Siamo parenti stretti del coronavirus!".

LEGGI ANCHE >

"L'intervista" di Maurizio Costanzo riparte da Emanuele Filiberto di Savoia

"Per andare in ufficio - spiega Costanzo - durante il tragitto in auto uso la mascherina, ma la indossano soprattutto le persone che lavorano con me, dai due uomini della scorta alle segretarie".

Molte abitudini, come vedere i figli, sono dovute cambiare: "Mi dispiace molto non poter pranzare con i miei figli. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini. Ormai temo ai primi di maggio".

Se il "Maurizio Costanzo Show" è saltato "per via del pubblico", dopo Pasqua Costanzo tornerà con "L’Intervista" il giovedì sera. Intanto ammette di guardare il "Grande Fratello Vip": "Quelli piangono quando vengono eliminati perché sanno che fuori li aspetta il coronavirus".

TI POTREBBE INTERESSARE: