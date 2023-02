Maurizio Costanzo, le lacrime di Luca Laurenti: "Per me era come un padre"

"Per me era come un padre". Così, in lacrime, Luca Laurenti ricorda a "Verissimo" Maurizio Costanzo, con cui aveva lavorato per nove anni a "Buona Domenica".

"Mi ero preparato un discorso, ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui", si scusa subito il conduttore, ora spalla di Paolo Bonolis ad "Avanti un altro!". "L'artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione, ma io non riesco e vi chiedo scusa".

"Ho già perso i miei genitori, ma non ci si abitua mai alla perdita delle persone, non ci si deve abituare", continua Laurenti. "Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di sé, ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me".