Mattia Zenzola vince "Amici 22", chi è e perché ha vinto

Ci sono voluti due anni, ma alla fine il ballerino Mattia Zenzola ha vinto "Amici 22". Incoronato vincitore dal televoto, Mattia ha prima battuto la collega Isobel e poi, nello scontro finale, la cantante Angelina che invece si è aggiudicata sia il premio della critica che delle Radio. "Mi sembra un sogno", ha dichiarato incredulo il ballerino subito dopo la vittoria.

Chi è Mattia Zenzola - Ballerino di latino americano, Mattia ha 19 anni e arriva dalla provincia di Bari. Si è appassionato alla danza molto giovane e si è subito specializzato sia in latino americano che nella zumba. A 11 anni entra a far parte dello staff di Beto Perez, famoso ballerino di Zumba. Alunno dell'insegnante Raimondo Todaro durante il suo percorso ad "Amici" si è spesso scontrato con la professoressa di danza classica Alessandra Celentano che più volte ha messo in dubbio sia le sue qualità di ballerino che la sua permanenza all'interno della scuola. Nel corso del tempo però Mattia è fiorito, ha subito una vera e proprio evoluzione che lo ha fatto maturare sia professionalmente che come giovane uomo e lo ha portato alla vittoria del talent-show di Maria De Filippi contro ogni pronostico.

La partecipazione ad "Amici" per due anni di seguito - In via del tutto eccezionale, Mattia Zenzola ha avuto la possibilità di far parte del cast di "Amici" per ben due anni. Entrato nella scuola di talenti più famosa di Italia, per la prima volta, il 19 settembre 2021 ha conquistato Raimondo Todaro che lo ha preferito al ballerino Nunzio e lo ha fortemente voluto nella classe. Il suo percorso, però, non è stato privo di difficoltà al punto che a causa di un brutto infortunio ha dovuto lasciare la scuola a un passo dal serale.

Maria De Filippi, però, gli ha garantito libero accesso all'edizione del 2022, una volta guarito. E così è stato: a settembre 2022 Mattia Zenzola è ritornato ad "Amici" per la sua seconda volta e ha fatto di tutto per non sprecare questa imperdibile nuova occasione. Non sono mancati neppure quest'anno gli scontri con la maestra Celentano che ha più volte rimproverato il giovane ballerino, ma che ha deciso di lavorare con lui sottoponendolo a diverse sfide, proprio per metterlo alla prova, per fargli superare le sue insicurezze e, alla fine, renderlo più forte. Esperimento riuscito, visto che Mattia durante la finale del talent show ha battuto non solo la ballerina preferita di Alessandra Celentano, Isobel, ma anche la favorita dell'edizione la cantante Angelina Mango.

L'intervista a "Verissimo" - Lo scorso 22 maggio il ballerino, ospite di Silvia Toffanin, ha voluto ringraziare la madre che ha fatto molti sacrifici per assecondare la sua passione per la danza. "Mamma ha sempre sacrificato se stessa per me. Ha sempre messo me al primo posto". Sulla vittoria ad "Amici", invece, il ballerino ha rivelato: "Mi sembrava un sogno e non mi volevo svegliare. Infatti dicevo: Lasciatemi sognare".

I progetti per il futuro - Con la vittoria ad "Amici 22", Mattia ha portato a casa un premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro. A luglio ha partecipato al gran galà della danza "Carla Fracci Mon Amour", ma già pensa al futuro. Proprio a Tgcom24 ha dichiarato: "Voglio continuare a studiare e se Maria mi chiamasse un giorno tra i professionisti per me sarebbe come tornare in famiglia". Il ballerino che già pensa a come fare evolvere il suo futuro professionale ha detto: "Voglio vivere d'arte. Mi piace molto anche la recitazione, adorerei il cinema".