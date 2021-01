Matteo si fa perdonare dalla tronista Sophie: "Mi hai reso davvero felice"

Ritorno di fiamma nello studio di "Uomini e Donne" tra la tronista Sophie Codgoni e il corteggiatore Matteo. Nella scorsa puntata, il ragazzo aveva spiegato di non essere ancora pronto ad uscire dal programma con lei, lasciandola di stucco.

Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, il ragazzo ha provato a ricucire lo strappo scrivendo una lettera per Sophie e consegnandole un regalo speciale: un albero. Il gesto è stato particolarmente apprezzato dalla ragazza: "Non voglio mortificarti - ha spiegato - ma da come parli sembra che un giorno mi ami e un giorno mi odi. Ora sono io ad aver bisogno di avere fiducia nei tuoi confronti", ha concluso lasciando intendere di esser disposta a ricominciare. "Grazie, mi hai reso davvero felice", è stata la replica del ragazzo visibilmente imbarazzato.