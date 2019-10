Matteo Salvini a "Striscia la Notizia" incontra il suo clone: "Sei più bello tu"

Matteo Salvini vs Matteo Salvini. Non è il titolo dell’ultimo post su Facebook del leader della Lega ma il divertente siparietto andato in onda a "Striscia la Notizia". Protagonista, ovviamente, è stato l’ex vicepremier leghista che ha incontrato il suo alter ego proposto da Dario Ballantini, il celebre imitatore che da qualche anno ha introdotto nella rosa dei suoi personaggi anche l’ex ministro dell’Interno.

"Sei uguale, anzi sei più bello tu", scherza il vero Salvini che commenta divertito anche la recente vittoria nelle regionali in Umbria. "Non avremo esagerato? Ce li siamo mangiati tutti", provoca Ballantini. "Si mangia bene in Umbria, un po’ pesante. Venti punti", risponde prontamente Salvini.